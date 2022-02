Vluchters dwingen peloton tot uiterste in Kuurne-Brussel-Kuurne, uiteindelijk tóch prijs voor Quick Step

Kuurne-Brussel-Kuurne, dat is heel vaak de kroniek van een aangekondigde massasprint. Maar de editie 2022 had wel héél veel in petto.

Op zo'n 80 kilometer van de streep werd de hele zaak aan diggelen gereden door onder meer Tiesj Benoot en Tom Pidcock. Ook Asgreen toonde zich sterk, net als Trentin en Laporte. Het peloton zat echter nooit op een grote achterstand en gaandeweg lieten onder meer Benoot ook lopen vooraan. Dan toch Quick Step - Alpha Vinyl Uiteindelijk bleven drie renners vooruit: Laporte, Narvaez en Van der Hoorn. Zij wisten het peloton tot het uiterste te dwingen. In de laatste honderd meter waren de vluchters er alsnog aan voor de moeite. Jakobsen haalde het uiteindelijk nipt van Ewan.