Van Avermaet denkt dat beste kansen in Strade gepasseerd zijn: "Mathieu of Wout niet aan start, andere toppers wel"

Greg Van Avermaet werd al twee keer tweede in de Strade Bianche. Een Wout van Aert zal hij daar voor een keertje niet tegenkomen, Mathieu van der Poel ook niet. Desondanks leeft Van Avermaet met veel realisme toe naar de koers van zaterdag.

De Strade van 2022 is er weer één met een sterk deelnemersveld. "Je hebt misschien Mathieu of Wout niet aan de start, maar als je naar de startlijst kijkt zie je dat alle andere toppers wel van de partij zijn. Zij zijn de enige twee die ontbreken. Tadej Pogačar is er bij. Hij is voor mij toch de sterkste renner van het moment en dan heb je nog onder meer Alaphilippe en Valverde", overloopt Van Avermaet bij Belga de favorieten.

TWEEDE PLEK UIT 2015 EEN TELEURSTELLING

Zijn tweede plaatsen uit 2015 en 2017 bewijzen dat Van Avermaet weet hoe de Strade te rijden. "Mijn beste kansen zijn hier gepasseerd", denkt de Belg van AG2R. "Vooral in de editie van 2015 was ik er dicht bij en had ik moeten winnen, maar jammer genoeg werd ik tweede. Dat was toen een enorme teleurstelling. Voor de rest merk ik wel de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om mee te doen met de 'klimmers'."

Wat echter niet wil zeggen dat Van Avermaet zich reeds op voorhand neerlegt bij de overmacht van die lichtgewichten. "Natuurlijk geloof ik er nog in, anders moet je de handdoek gooien. Maar ik moet gewoon anders koersen dan vroeger."