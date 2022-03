Mathieu van der Poel mikt op twee grote rondes: "Denk niet dat het voor hem een probleem is"

Mathieu van der Poel werd op zijn eerste koersdag meteen derde in Milaan - San Remo. En dus mogen we hem ook in de komende klassiekers voorin verwachten. Maar er staat nog veel meer op het programma.

Zo zou Mathieu van der Poel de dubbel Giro - Tour willen doen in 2022. En hij zou beide grote rondes ook willen uitrijden. Eerste week "Hij wil vooral de eerste week viseren in de Giro. Ik denk dat uitrijden niet meteen een probleem is voor van der Poel." "Komt er dan nog iets, dan pakt hij het ook wel mee", aldus Marc Sergeant in Extra Time Koers. Benieuwd wat we te zien krijgen van VDP.