Jongeling uit Eritrea klopte enkele jaren geleden al ... Remco Evenepoel: "Bleek dat ik de grote ster had geklopt"

Biniam Girmay is 21 en uit Eritrea. Na zijn 12e plaats in Milaan - San Remo staat hij definitief op de kaart voor de volgende klassiekers. En ooit klopte hij al eens ... Remco Evenepoel.

In 2018 was hij als junior aan het werk voor een Zwitsers team en kwam hij daarmee ook in België af en toe racen.

Evenepoel geklopt

En zo was er ook de koers Aubel - Thimister - Stavelot, of ook wel de Ardense pijl genoemd. Een rittenkoersje van drie dagen.

In een van de ritten klopte Girmay toen Evenepoel: "Ik was nog maar een paar weken in Europa. Ik had geen idee wie de grote namen bij de junioren waren. Bleek dat ik de grote ster in mijn leeftijdscategorie had geklopt", aldus Girmay in Het Nieuwsblad.