Brent Van Moer wilde niet dat vader Lotto Soudal zou sponsoren

Brent Van Moer is een man die van alle markten thuis is. Net als zijn vader. Die had Lotto Soudal op een gegeven moment kunnen sponsoren, maar zijn zoon wilde liever van niet.

Beiden komen aan het woord in Het Laatste Nieuws. Wie de familie Van Moer zegt, zegt ook het transportbedrijf Van Moer Logistics. Brent heeft ondertussen ook het rijbewijs om met vrachtwagens te rijden. "Op mijn twaalfde zat ik al in een heftruck om containers te verplaatsen. Sinds ik dat rijbewijs heb, stak ik geen klop meer uit in het bedrijf. Geen tijd." ACHTERKLAP VERMIJDEN Zijn vader Jo Van Moer leidt het bedrijf en is ook voorzitter van voetbalclub Waasland-Beveren. Op een gegeven moment kreeg die een formule voorgeschoteld waarbij hij Lotto Soudal zou sponsoren. Brent wilde dat absoluut niet. "Het zoontje van de sponsor zijn, nee bedankt. Ik houd mijn pa zo ver mogelijk weg van de ploeg om achterklap te vermijden." Vroeger sponsorde Jo wel de jeugdploeg van Brent. Ook toen wou Van Moer junior opdat anderen zouden denken dat hij een zeker voordeel had. "Ik wachtte ook altijd tot al mijn ploegmaten hun fiets hadden besteld en pakte dan exact dezelfde. Ik wou niet afkomen met de duurste kader en duurste wielen."