De aanhouder wint: amper 20-jarige Olav Kooij bezorgt Jumbo-Visma dagsucces in Frankrijk

De aanhouder wint, nu ook letterlijk. Olav Kooij snelde naar de zege en deed Jumbo-Visma triomferen in Frankrijk, nadat hij al veel ereplaatsen verzamelde eerder dit seizoen.

Na de ritzege van Pedersen in de openingsetappe van Circuit de la Sarthe hadden andere renners het vertrouwen getankt om het ook eens in de vlucht te proberen in Circuit de la Sarthe. In de tweede rit van en naar Le Lude waren het Bais, Rolland, Tizza, Maldonado, Urruty, Gougeard en Guernalec die in de ontsnapping van de dag zaten.

OPGAVE SAGAN

Opvallend nieuws in de loop van de dag was de opgave van Peter Sagan: het voorjaar blijft voor hem een lijdensweg, nadat de Slovaak eerder al afzegde voor de Ronde van Vlaanderen. Met vijftien kilometer te gaan was de hergroepering een feit en was een massasprint in de maak.

Bij Jumbo-Visma deden ze er alles aan om Olav Kooij in goede positie aan de start van die sprint te brengen. Kooij was al enkele keren dicht bij een overwinning geweest dit jaar en deze keer was het raak! De 20-jarige Nederlander was de snelste van het pak in Le Lude.