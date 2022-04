Victor Campenaerts ziet groot probleem met bandendruksysteem

De voorbije dagen was er veel te doen over het bandendruksysteem dat door de UCI vanaf 1 april toegestaan werd.

Het Scope-systeem stelt de renner in staat om zelf de bandendruk tijdens het rijden aan te passen. Een nieuw snufje dat door de UCI toegestaan is sinds het begin van deze maand.

"Ik heb gehoord dat je niet zou kunnen zien hoeveel druk er in je banden zit", vertelt Victor Campenaerts in Extra Time. "Dat zou ik heel lastig vinden."

Toch is er een grote beperking, zo laat de renner van Lotto Soudal weten. "Maar als je effectief kan zien hoeveel druk er in je band zit, dan is dat wel een echte gamechanger."

De gevolgen zouden wel eens groot kunnen zijn. Zeker in het begin, als de renners het systeem nog niet gewoon zijn, kan dat leiden tot valpartijen. "Als je van een kasseistrook komt en je zet je banden goed hard, dan kan je in een bocht met water makkelijk onderuit gaan."