Philippe Gilbert heeft de leiderstrui in Duinkerke: "Het wordt een thriller"

Philippe Gilbert is na de 5e rit op de Kasselberg in het bezit van de leiderstrui in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij heeft 4 seconden voorsprong op de nummer 2 in de stand Oliver Naesen.

"Ik ben blij dat ik nu de leiderstrui heb", vertelt Gilbert. "Maar omdat het verschil met mijn concurrenten maar enkele seconden is, wordt het sowieso een thriller in de slotetappe. Ik had liever gehad dat de voorsprong wat groter zou zijn. Daarom dat ik ook ontgoocheld ben dat ik in Kassel het podium niet heb gehaald met de bonificaties die daaraan verbonden zijn."

🇫🇷 #4JDD@PhilippeGilbert leads the 4 Jours de Dunkerque with only one day to go! 👊



💬"I’m happy to move into the race lead, but to be honest I am a little disappointed to miss the podium today and the bonification seconds that come with it." pic.twitter.com/h3xJxE1JgU