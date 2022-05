Goed nieuws voor supporters van Remco Evenepoel: "Volgende week in ons land aan de slag"

Supporters van Remco Evenepoel kunnen de renner volgende week in ons land aan het werk zien.

Remco Evenepoel is aan de slag in de Ronde van Noorwegen. Vooraleer hij naar de Ronde van Zwitserland gaat komt hij nog koersen in eigen land.

De organisatoren van de 78ste editie van Gullegem Koerse laten op hun Facebookpagina weten dat Remco Evenepoel er zal starten, op dinsdag 31 mei.

Quick-Step-Alpha Vinyl heeft een bijzondere band met Gullegem. Het won er drie keer in de laatste vier jaar, met onder andere twee keer Yves Lampaert.