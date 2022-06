Thibau Nys praat na sluiten van akkoord met Trek over toekomst: "Denk dat ik puncher ga zijn, beetje zoals Alaphilippe"

Als Thibau Nys geen kampioenschappen rijdt, zal hij op de weg het truitje van Trek dragen. Puncher worden, dat lijkt hem wel iets.

Na het ondertekenen van zijn contract bij Trek-Segafredo is het nu de vraag welk type wegrenner Thibau Nys kan worden. Nys heeft bij momenten al indruk gemaakt met zijn sprints. "Ik weeg ongeveer 65 kilo. Typische sprinters wegen makkelijk tien kilo meer", nuanceert de 19-jarige renner in HLN.

Kan hij dan in plaats van een sprinter te zijn uitgroeien tot een klimmer? Lange beklimmingen zijn niet mijn ding. Ik begin te denken dat, als ik mijn postuur kan houden, ik iets tussen een sprinter en een klimmer ga zijn: een puncher. Een beetje zoals Alaphilippe. Alleen nog niet zo goed", lacht Nys.

NOG ONTDEKKEN IN DE CROSS

Het veldrijden laat hij niet los, onderstreepte Nys al meermaals. "Het is mijn doel om eindelijk de winter te rijden waar ik al twee jaar op wacht. Ik denk echt dat ik een heel goeie crosser kan zijn, maar het komt er precies nog niet uit. In de cross moet elke trap er boenk op zijn en daar ben ik blijkbaar nog niet klaar voor. Ik ben nog altijd aan het ontdekken hoe dat moet. Maar ik wil echt crosser blijven. Dat is ook met Trek doorgepraat."