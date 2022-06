Laurens Sweeck 5e in de Heistse Pijl: "Ik mis nog wat ervaring"

Laurens Sweeck sprintte naar een 5e plaats in de Heistse Pijl. "Ik mis nog wat ervaring in de massasprints", zei hij tegen Wielerflits.

"Er was geen andere optie dan meesprinten", zei Sweeck. "Om de sprint te ontlopen, waren er te veel sprinters aanwezig. Bovendien blies de wind in het nadeel. In de sprint was het een kwestie om op tijd te gaan en daarin mis ik nog wat ervaring. Ik finishte uiteindelijk als 5e. Misschien zat er wel meer in, maar niet slecht als je ziet tegen wie ik het moest opnemen. Het waren niet de minste."