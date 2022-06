Daan Soete wint ultrakorte proloog in Oostenrijk

Daan Soete heeft de ultrakorte proloog van de Oberösterreich Rundfahrt gewonnen. Hij was 1 seconde sneller dan zijn ploegmaat Lander Loockx.

In de Oberösterreich Rundfahrt stond een ultrakorte proloog op het programma. Die was maar 650 meter lang en was in de straten van Linz. Op het einde was er een kort klimmetje.

De winnaar was Daan Soete met een tijd van 1'04". Daarmee was hij 1 seconde sneller dan zijn ploegmaat Lander Loockx. Soete is ook leider. Vorig jaren stonden ze ook al op 1 en 2. De koers in Oostenrijk eindigt op zondag.