Marc Coucke nog niet uitgespeeld in het wielrennen: "Evenepoel in de ploeg bij Quick-Step, dat geeft toch iets extra's"

In het wielrennen speelde de Baloise Belgium Tour zich zaterdag af in Durbuy. Waar Mark Coucke zijn stempel drukt als ondernemer. Hij blijft nog altijd verbonden aan de koers.

Coucke speelde even voor gastcommentator tijdens de VRT-uitzending. De wielerfan kent hem uiteraard als vroegere sponsor van Lotto en Quick-Step. Op een meer bescheiden manier steunt hij die laatste ploeg opnieuw. "Ons waterbedrijf Ekopak (Coucke is er grootaandeelhouder, red.) staat bij de ploeg van Patrick Lefevere op de borst. Ze zouden daar nog een grotere sponsor kunnen worden, denk ik."

Coucke drukte alvast een wens uit als het gaat over de toekomst van Quick-Step. "Ik hoop alleszins dat Patrick nog lang voortdoet of een opvolger vindt. Met Remco Evenepoel in een Belgische ploeg, dat geeft toch iets extra's", vindt Coucke.

WIELRENNEN MOOISTE SPORT

Ook de situatie bij Lotto Soudal en de strijd voor het behoud in de WorldTour volgt de hoofdaandeelhouder van voetbalclub RSC Anderlecht nog op de voet. Het mag duidelijk zijn dat de koers hem nog niet loslaat. "Wielrennen is voor mij nog altijd de mooiste sport die er is, voetbal de meest emotionele."