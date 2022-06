Wout Van Aert denkt dat het zondag een sprint wordt, maar ziet ook andere mogelijkheden

Zondag is het het BK en dan rijdt Wout Van Aert nog eens in zijn trui van Jumbo-Visma. Hij denkt dat het een sprint zal worden. Dat zegt hij aan Het Nieuwsblad. Al ziet hij ook andere mogelijkheden.

Wout Van Aert rijdt zondag in Middelkerke het BK. We zoeken dan een opvolger voor hem. Het Nieuwsblad sprak met hem op hoogtestage in Tignes.

Volgens Van Aert is het meest waarschijnlijke scenario een sprint. Hij heeft de laatste weken gezien dat Arnaud De Lie en Jasper Philipsen heel snel zijn. Hun ploegen gaan dan proberen om het tot een sprint te laten uitdraaien volgens hem. HIj zal zelf de koers ondergaan en kijken wat de andere ploegen zullen doen. Bij Jumbo-Visma heeft hij 3 ploegmaats, tegenover zo'n 25 renners van Alpecin-Fenix.

Van Aert ziet wel nog andere mogelijkheden. Een groot blok hebben is volgens hem niet altijd een voordeel. Het verleden heeft dat al verschillende keren bewezen en Van Aert ziet ook veel jongens bij Lotto-Soudal en Alpecin-Fenix die aan eigen roem denken. Ook kan het zijn dat er een grote groep wegrijdt volgens Van Aert. Voor zijn ploeg zal het dan moeilijk zijn om het gat dicht te rijden.