Lotte Kopecky net als op de Champs-Élysées 3e: "Ik heb het gevoel dat er meer inzat"

Lotte Kopecky voelde zich opnieuw wat beter in de Tour de France Femmes. Toch was ze na haar sprint niet helemaal tevreden.

Op het einde van de 6e rit naar Rosheim zat Lotte Kopecky lang ingesloten. Toch kon ze uiteindelijk sprinten naar plaats 3. "Ik heb niet het gevoel dat ik voluit kon sprinten", zei ze voor de camera van Sporza. "Spijtig, want ik had het gevoel dat er meer inzat."

"Op het einde hielden Ashley Moolman en Demi Vollering me goed voorin voor de sprint", ging Kopecky verder. "Toen pakte Jumbo-Visma het over. Daarna zocht ik mijn eigen weg. Wat ik trouwens niet erg vind. Maar op het einde zat ik niet meer in een goede positie en dat was mijn eigen fout."

Kopecky viel ook in de afdaling op zo'n 20 km van de streep. Zonder erg en ze sloot ook weer aan in het peloton: "Vallen hoort bij de koers. Ik ben wel blij dat het in deze rit weer beter ging. Het is enkel minder leuk om elke keer twijfels te hebben of ik goede benen of niet zal hebben."