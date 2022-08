Edoardo Affini (Jumbo-Visma) verduidelijkt: "Had geen idee van ravage achter ons, schande dat UCI dit toelaat"

Affini vierde net als ploegmaat en ritwinnaar Roosen aan de aankomst van de tweede rit, terwijl achter hen een grote valpartij had plaatsgevonden. "Voor iedereen hier bullshit begint te schrijven, wil ik het duidelijk maken", richtte Affini zich tot het grote publiek op sociale media. "Ik deed een volle inspanning tijdens de lead-out. Ik zag een ploegmaat mij passeren met 200 meter te gaan, en ja, ik heb gevierd."

"Ik had echt geen idee van de enorme ravage achter ons", benadrukt de Italiaanse hardrijder. "Ik vind het heel triest voor iedereen die daarbij betrokken is." Affini wenst zijn collega's dan ook het beste. "Ik hoop dat niemand erg geblesseerd is."

2. I feel very sorry and sad for everyone involved and i hope no one is badly hurted.

Dear @UCI_cycling after all that happend already, to allow a finish with a speedbump so high in the last 800m coming from a super hig speed section is a disgrace.

Unacceptable.