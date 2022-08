🎥 Victor Campenaerts verrast Zdenek Stybar in de sprint in de Tour of Leuven

Victor Campenaerts heeft de Tour of Leuven gewonnen. Hij verraste in de sprint Zdenek Stybar.

De Tour of Leuven, de vroegere GP Jef Scherens, was een knipoog naar het WK-parcours van Leuven vorig jaar. Het vertrek was in Leuven. Het ging al snel richting de Druivenstreek om in en rond Overijse 2 ronden af te leggen. Daarna volgden nog 6 lokale ronden in en rond Leuven.

Na heel wat vijven en zessen reed een kopgroep van 9 renners weg. Onder meer Arjen Livyns, Brent Van Moer en Kenneth Van Rooy waren erbij.

LOTTO SOUDAL IN DE AANVAL

Op het plaatselijke circuit probeerde Lotto Soudal de koers in handen te nemen. Sep Vanmarcke viel aan en Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Arnaud De Lie van Lotto Soudal glipten mee. Ook Zdenek Stybar was mee. Ze maakten de aansluiting met de koplopers

In het peloton zaten ze niet stil. Onder meer Dries De Bondt viel aan. Door de vele aanvalspogingen kwamen ze korter bij de koplopers, waarin De Lie moest lossen. Van Moer viel aan op de voorlaatste keer de Keizersberg. Hij geraakte niet weg, maar Campenaerts en Stybar zagen daarna hun kans schoon om weg te glippen.

MET 2 WEG

Zij reden met zijn 2 richting de finish. In de laatste ronde probeerde Campenaerts op de Wijnpers Stybar te verrassen, maar Stybar bleef erbij. In de achtervolging deed Dries Van Gestel er alles aan om de oversteek te maken, maar Lotto Soudal stopte goed af.

Stybar begon op kop op de Bondgenotenlaan. Hij zette als 1e aan, maar Campenaerts ging er nog over en won met een lengte. Alexander Kristoff sprintte in de achtergrond naar de 3e plaats.