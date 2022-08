José De Cauwer vindt dat na het plotse pensioen van Tom Dumoulin lessen moeten getrokken worden

Het vroegtijdige wielerpensioen van Tom Dumoulin kwam als een verrassing, maar voor José De Cauwer niet. Hij vindt dat er lessen moeten getrokken worden.

"Het pensioen van Tom Dumoulin is nog maar eens een wake-upcall voor alle sporters en vooral hun omgeving", zei José De Cauwer in De Tribune. "Ze moeten sneller hun mentale problemen proberen aanpakken. Anders zullen we nog Dumoulins krijgen."

"Wielrennen is een van de moeilijkste sporten om te combineren met een gezin", ging De Cauwer verder. "Ze zijn weken weg van huis. Dat zijn veel opofferingen. Ik kan me niet voorstellen om nu wielrenner te zijn."

"Met Dumoulin verliezen we een groot talent in de wielersport", weet De Cauwer. "Hij was een echt uithangbord, maar hij is te ver moeten gaan. En hij is daarvan nooit meer teruggekomen."