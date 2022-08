Sven Nys vraagt duidelijkheid aan de UCI over de zaak Toon Aerts: "We hebben al lang genoeg gewacht"

Begin dit jaar werd bekend dat het verboden middel Letrozole Metabolite in het bloed van Toon Aerts werd aangetroffen. Een paar weken voor de start van het nieuwe veldritseizoen is er nog altijd geen duidelijkheid.

"We willen duidelijkheid van de UCI", vertelde Sven Nys aan het wielermagazine RIDE. "We wachten nu al 7 maanden en willen communicatie krijgen van de UCI over Toon Aerts. Of dat nu positief of negatief is. Dat maakt niet uit. We willen weten waar we staan. Ook moeten wij alles horen via Aerts, maar ook hij weet van niets. En als we dan een vraag aan hen stellen, krijgen we 2 maanden later pas antwoord."

"Dat is ook heel frustrerend. Voor de UCI zelf, voor Aerts en voor het team die hem is blijven betalen. Dat is financieel een zware dobber om renner te betalen die niet in competitie mag treden", ging Nys verder. Aerts staat als sinds februari op non-actief.

Nys zag wel dat Aerts niet bij de pakken is blijven zitten: "Als hij groen licht krijgt, zal hij meteen competitieklaar zijn. Op training reed hij zijn hoogste wattages ooit. Hij heeft alle frustraties van zich afgereden."