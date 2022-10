Volgwagens moeten vanaf volgend jaar vijf meter extra afstand houden in tijdritten

De UCI wil vanaf volgend jaar komaf maken met renners die profiteren van een aerodynamisch voordeel door de volgwagen.

Het was een opmerkelijk beeld tijdens de tijdrit van Tirreno-Adriatico dit jaar. Op de volgwagen achter Filippo Ganna stonden wel meer dan tien fietsen. Dat zou een aerodynamisch voordeel opleveren door het duwend effect van de luchtstroom.

Tot nu toe mochten volgwagens 10 meter achter een renner rijden, dat wordt vanaf volgend jaar 15 meter. “De volgwagen moet op minstens 15 meter van de renner blijven, mag de renner niet inhalen of ernaast gaan rijden. In geval van pech mag er enkel hulp verleend worden als de renner en volgwagen stilstaan en als die niemand hinderen", klinkt het nu in artikel 2.4.023.

Er was ook even sprake om de afstand tussen de renner en de volgwagen te vergroten tot 30 meter om het aerodynamische voordeel zo veel mogelijk te beperken, maar zo ver kwam het dus niet.