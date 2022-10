Geen Iserbyt, Vanthourenhout, Van Empel en Betsema donderdag in Ardooie: "Onze toppers kunnen niet overal starten"

In Ardooie wordt donderdag de jaarlijkse kermiscross gereden.

Doordat de renners zondag nog in de Verenigde Staten reden slaan onder meer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Fem van Empel en Denise Betsema de cross over. De renners van Pauwels Sauzen Bingoal staan wel aan de start in de Wereldbeker in Tábor op zondag.

“Een mooie cross, maar we kunnen onze toppers niet overal laten starten. Eli zal deze winter zo’n veertig crossen rijden. Als we willen dat hij in februari nog presteert, moet hij nu soms wat rust nemen" zegt ploegbaas Jurgen Mettepenningen bij HLN.

Starten wel in Ardooie: Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Zdeněk Štybar, Jens Adams en Daan Soete bij de mannen en Shirin van Anrooij, Zoe Bäckstedt en Alicia Franck bij de vrouwen. Vorig jaar was Laurens Sweeck de sterkste bij de mannen, Alicia Franck won bij de vrouwen.