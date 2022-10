Voormalige wereldkampioene start in Koppenbergcross om EK in Namen voor te bereiden

Na haar wereldtitel in 2015 wil de Française in Namen voor het eerst Europees kampioene worden.

Pauline Ferrand-Prévot (30) staat op 1 november aan de start van de Koppenbergcross. Dat is de eerste cross van de X2O Badkamers Trofee.

De Française reed al geen veldrit meer van het seizoen 2019/2020 en focust zich tegenwoordig vooral op het mountainbiken. In 2015 werd ze in Tábor nog wereldkampioene veldrijden, ze klopte toen Sanne Cant in de sprint.

Met de Koppenbergcross wil Ferrand-Prévot het Europees kampioenschap in Namen voorbereiden dat op 5 november wordt gereden. Ook het WK in Hoogerheide op 4 februari staat normaal gezien op haar agenda.

Ferrand-Prévot maakte onlangs bekend dat ze bij INEOS Grenadiers gaat rijden en zich vooral gaat focussen op het mountainbiken en het veldrijden, met de Olympische Spelen in Parijs als hoofddoel.