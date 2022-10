Quinten Hermans domineert in Ardooie, maar nuanceert: "In Tabor wordt het anders"

Quinten Hermans was in Ardooie duidelijk de sterkste. Hij won met ruim verschil op de rest. In het flashinterview keek hij ook al naar de wereldbekermanche in Tabor.

Het was overduidelijk wie de sterkste was in Ardooie. Quinten Hermans liet halfweg de rest achter en soleerde met ruime voorsprong naar winst.

"Ik voelde me heel goed en het was een parcours dat me goed lag", vertelde Hermans tijdens het flashinterview. "Het leende er ook toe om wat alleen te rijden. Het was gewoon zwaar en duwen en daar hou ik wel van. Zo kon ik mijn vermogen vanop de weg nog kwijt. Crosstechnisch was het niet super moeilijk en dan ben ik nog in het voordeel, denk ik."

Zondag rijdt Hermans de wereldbekermanche in Tabor: "Daar zal het anders zijn. Tabor is meer crosstechnisch dan hier in Ardooie. Het is daar meer optrekken. Dus het zal een beetje van 0 beginnen zijn. Ook zullen renners die in de VS domineerden, erbij zijn. Dus het zal waarschijnlijk moeilijker zijn. Maar ik zal mijn best doen en we zullen wel zien."