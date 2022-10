Eindwinnaars rittenkoersen laatste vijf jaar: Slovenië boven, Evenepoel in vier jaar op plek drie

De voorbije vijf jaar waren twee Slovenen en Remco Evenepoel de succesvolste renners in rittenkoersen.

Als het op eindzeges in rittenkoersen aankomt sinds 2018 of de laatste vijf jaar staat Primož Roglič (32) helemaal bovenaan met 13 eindzeges. Met onder meer drie eindzeges in de Vuelta, twee keer de Ronde van Romandië, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico.

Op twee staat niet onverwacht zijn landgenoot Tadej Pogačar (24) met 11 eindzeges. Hij deed dat wel slechts op vier jaar want Pogačar is nog maar sinds 2019 prof. Met onder meer twee eindzeges in de Tour, twee in Tirreno-Adriatico en twee in de Ronde van Slovenië doet hij het uitstekend.

Op drie Remco Evenepoel (22) met 10 eindzeges. Net als Pogačar deed hij dat in vier jaar en moest hij revalideren van zijn val in Lombardije. Onder meer de Vuelta, twee keer de Ronde van België en twee keer de Ronde van de Algarve staan al op zijn palmares.

Nog een Belg in de top tien

Nog in de top tien vinden we Egan Bernal met zeven eindzeges, Alejandro Valverde met zes, Quintana met vijf, de broers Yates en Geraint Thomas met elk vier. Met Ben Hermans staat nog een Belg in de tien. Hij behaalde ook vier eindzeges met twee keer de Ronde van Oostenrijk, de Ronde van Utah en de Artic Race of Norway.

Bron: ProCyclingStats