Tomas Van Den Spiegel heeft nog een droom: "Ik zie deze renner graag terug in het veld"

Als CEO van Flanders Classics is Tomas Van Den Spiegel trots op de wereldbeker. Toch heeft hij nog een droom.

Tomas Van Den Spiegel zou graag Julian Alaphilippe terug zien crossen. Dat vertelde Van Den Spiegel aan Het Laatste Nieuws. Bij de beloften was Alaphilippe een talent. Hij pakte de overwinning in de wereldbeker in Rome en versloeg onder meer Wout Van Aert, Tim Merlier, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.

"Ik heb nog geen poging ondernomen om Alaphilippe naar de cyclocross te halen", vertelde Van Den Spiegel. "Het is niet aan mij om zijn programma te bepalen, maar als ze willen crossen, moeten we alle faciliteiten voorzien."