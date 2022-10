Michael Vanthourenhout ziet Eli Iserbyt winnen en wordt zelf derde: "We hebben het goed aangepakt"

Na Fayetteville eindigde Michael Vanthourenhout weer op plek drie in een Wereldbeker.

Vierde in Waterloo, derde in Fayetteville en derde in Tábor. Michael Vanhourenhout is constant aan het rijden en staat dan ook derde in het klassement van de Wereldbeker.

Vanthourenhout zag zijn kopman Eli Iserbyt voor een derde keer winnen in de Wereldbeker. "Eli was vandaag weer erg sterk. Op de oplopende stroken was hij de sterkste", zei hij achteraf.

Zelf was Vanthourenhout tevreden met plek drie. "Ik ben blij dat ik vandaag nog op het podium eindig. Het was heel erg tactisch en iedereen keek naar ons. Dat maakte het moeilijk, maar we hebben het goed aangepakt. Eli wint vandaag en ik word derde, dan mogen we wel spreken van een goede dag."