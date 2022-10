Vannieuwkerke komt met straffe anekdote over Wiggins: "Wil zijn as daar uitgestrooid zien"

Bradley Wiggins is een man waar je alles kan van verwachten. Karl Vannieuwkerke is nu met een straffe anekdote gekomen.

Vanaf deze week is er een driedelige reeks op televisie over 100 jaar Zesdaagse. En daarin wordt heel wat verteld.

Kuipke

Zo ook over Bradley Wiggins bij monde van Karl Vannieuwkerke tegen Sporza: "Hij zegt bijvoorbeeld dat zijn as later mag worden uitgestrooid in 't Kuipke. Dat doet toch iets met je."

"Wiggins is geboren en gemaakt vlak naast 't Kuipke. Dat zit in zijn DNA. Zijn vader had een alcoholverslaving en liet Wiggins in Gent achter. De eerste keer dat hij hem terugzag, was uitgerekend op de Zesdaagse."