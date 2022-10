Ouderdomsdeken doet er bij Trek-Segafredo nog eens 2 jaar bij

Dario Cataldo doet er nog eens 2 jaar bij. De 37-jarige heeft zijn contract bij Trek-Segafredo verlengd.

Na een jaar Trek-Segafredo wou Dario Cataldo nog niet weggaan en hij verlengde zijn contract met 2 jaar. Zo zullen het zijn 17e en 18e seizoen worden.

"Er is een heel professionele structuur bij Trek-Segafredo en ze voldoen op alle vlakken aan de noden van het moderne wielrennen", vertelde Cataldo. "Ik ga met evenveel goesting de volgende seizoenen aanpakken zoals in mijn jaar als neoprof."

"We namen hem in 2022 aan om de jonge renners de nodige ervaring aan te brengen", aldus grote baas Luca Guercilena. "Die rol vulde hij uitstekend in. Het was dus een gemakkelijke beslissing om hem een verlengd verblijf te geven."