'Fem van Empel twijfelt over EK-deelname bij de elite of de beloften'

Fem van Empel twijfelt over het EK in Namen. Ze twijfelt of ze bij de beloften of bij de elite moet meerijden. Dat meldt Wielerflits.

Dit seizoen reed Fem van Empel al 6 crossen. Ze won er 5. In de andere werd ze 2e. Die waren allen bij de elite, terwijl ze nog belofte is. Momenteel staat ze op de deelnemerslijst voor het EK in Namen bij de beloften, maar ze kan ook perfect Europees kampioen bij de elite worden. Als ze deelneemt in de elitecategorie, schrijft het reglement dat ze niet meer aan een beloftekoers mag meedoen. Zo zou ze geen 2e wereldtitel bij de beloften kunnen winnen. In 2021 werd ze al eens wereldkampioen. Die keuze moeten ook Shirin van Anrooij en Puck Pieterse maken. Van Anrooij is regerend Europees kampioene bij de beloften. Pieterse is de huidige wereldkampioen bij de beloften. Ze zal die graag willen verdedigen, maar met een EK-deelname bij de elites zal dat niet mogelijk zijn.