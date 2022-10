Jurgen Mettepenningen over gebrek aan Belgische toppers bij de vrouwen: "Nederland zit vijf jaar voor"

De Nederlandse vrouwen domineren de laatste jaren het veldrijden bij de vrouwen, en daar zal in de nabije toekomst weinig verandering in komen.

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft nog tot 31 december Fem van Empel in de ploeg. De Nederlandse maakt dan de overstap naar Jumbo-Visma. Dat de Nederlanders domineren bij de vrouwen is niet onlogisch vindt Jurgen Mettepenningen.

"De achterstand die we met de Belgische vrouwen hebben opgelopen, is groot. Ook de komende vier jaar zullen ze bij de profs wellicht geen rol van betekenis spelen. Nederland zit vijf jaar voor", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Zelf heeft de ploeg momenteel Fleur Moors (17) en Shanyl De Schoesitter (16). Het werkt hard om die binnen een paar jaar aan de top te krijgen. En met Xaydee Van Sinaey (17) rijdt er bij Tormans nog een Belgisch talent.

"Er is in België te laat geïnvesteerd in het vrouwenveldrijden. We zijn er pas drie jaar geleden mee gestart. We zijn ook aan het onderhandelen met een sterk vrouwenteam op de weg. Want het is voor de vrouwen noodzakelijk dat ze een goed wegprogramma kunnen rijden", zegt Mettepenningen nog.