Pauwels Sauzen-Bingoal domineert bij afwezigheid Van Aert en Van der Poel: "Het is toch redelijk spannend?"

Pauwels Sauzen-Bingoal is uitstekend aan het seizoen begonnen, al wordt er steeds verwezen naar de afwezigheid van bijvoorbeeld Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Elf zeges in twaalf tv-crossen, het kan moeilijk nog beter voor de Pauwels Sauzen-Bingoal. En toch is er altijd die verwijzing naar de afwezigheid van Van Aert en Van der Poel.

Eli Iserbyt zelf weet niet goed wat hij anders kan doen. "Wat doe ik fout met te winnen als Wout en Mathieu er niet zijn? Moet ik dan tweede worden? Het is toch redelijk spannend?", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij verwijst ook naar de tijd dat Van der Poel al in de eerste ronde weg reed of Van Aert hetzelfde deed vorig seizoen. Spannend noemt hij dat niet. "De mensen zoeken iets om over te klagen."

Jurgen Mettepenningen vindt ook dat er te veel gefocust wordt op Van Aert en Van der Poel, terwijl dat uitzonderlijke talenten zijn. "De dag dat we een veldrit winnen met die twee erbij, zal het aanzien stijgen. Dat moet de volgende stap zijn in de ontwikkeling van Eli en ook Michael Vanthourenhout: het duel met hen aangaan en hen hopelijk ooit kloppen."