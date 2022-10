Belgische belofte Yorben Lauryssen wordt tweede in cross in Zwitserland bij de profs en is leider in klassement

Ook naast de Wereldbeker werd er elders in Europa nog in het veld gedoken.

Yorben Lauryssen (20) rijdt voor Pauwels Sauzen-Bingoal. HIj reed zaterdag nog de Superprestige in Ruddervoorde en werd daar 24ste bij de profs. Doordat hij niet geselecteerd was voor de Wereldbeker in Maasmechelen, week Lauryssen uit naar Zwitserland.

In de CX de Bulle reed hij sterk en moest hij enkel thuisrijder Loris Rouiller (22) laten voorgaan. Een andere Zwitser Gilles Mottiez (25) werd derde. Lauryssen won eerder al de AlperoseQuer Schneisingen in Zwitserland en komt aan de leiding in de Swiss Cyclocross Cup.

In Bulle reed ook de de 19-jarige Ferre Geeraerts mee. Hij werd 14de, maar schuift wel op naar de derde plaats in het klassement.