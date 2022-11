Tom Meeusen geeft duidelijkheid over zijn afscheid

Tijdens de Koppenbergcross was er opeens onverwacht nieuws over Tom Meeusen. Hij zou op het einde van dit jaar stoppen. Achteraf gaf hij bij Sporza meer duidelijkheid.

Plots kreeg Ruben Van Gucht tijdens de uitzending van de Koppenbergcross op Sporza een sms waarin stond dat Tom Meeusen na de cross in Loenhout (30 december) zou stoppen. Onverwacht. Nadien gaf Meeusen meer uitleg.

"Tijdens de Nacht van Woerden kwam ik ten val en daarbij liep ik een scheur in mijn schouder op", vertelde Meeusen aan Sporza. "Daardoor zou ik een maand niet kunnen crossen."

FIETSENWINKEL

Dat was een mentale tegenvaller en Meeusen stapte naar een plaatselijke fietsenwinkel: "Ik bood er mijn diensten aan en ik mocht er meteen beginnen." Zo ver kwam het niet en de ploeg kon hem ompraten. "Ze gaven aan dat ze me zouden blijven steunen. Ook mocht ik op deze manier niet stoppen."

Normaal gezien zal Meeusen in Niel op 11 november zijn rentree maken. "Vol goede moed. We zetten nu anderhalve maand alles op alles. Daarna bekijken we of ik nog een meerwaarde als prof vorm. Voor de crossen rond de kerstperiode doe ik het nog voor. Dat is de mooiste periode van het seizoen en de mensen staan er rijen dik. Heerlijk! Van die sfeer wil ik nog een keer genieten en nog een keer wil ik me tussen die grote mannen gooien."