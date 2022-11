Niels Albert verwacht goud voor België op EK bij elite én beloften: "Wie klopt deze Thibau Nys, vraag ik me luidop af"

Het is aftellen naar het EK. België moet voor dubbel goud gaan, aldus Niels Albert. Thibau Nys verkeert bij de beloften immers in grootse vorm.

Enkel met Europese titels mogen de Belgen bij de heren vrede nemen, stelt Albert in Het Laatste Nieuws. "Wat op de weg voortaan zal gelden met twee klasbakken als Van Aert en Evenepoel, speelt in het veldrijden al veel langer: met minder dan het allerhoogste mogen wij, dominante Belgen, op zo'n kampioenschap niet tevreden zijn."

GEEN GARANTIE

Al is dat uiteraard nog geen garantie op succes. "Bij momenten kwam er de voorbije kwarteeuw wel eens iemand tussenpiepen. Maar over het algemeen maakten we onze titelambities waar. Ik zie het bij uitbreiding ook gebeuren nu in het EK U23. Wie klopt deze Thibau Nys, vraag ik me luidop af. Pim Ronhaar, misschien - ook daar wordt het België-Nederland."

Van Nys mag verwacht worden dat hij die strijd wel tot een goed einde brengt. "Thibau is een echte kampioenschapsrenner, hij kan op zo'n dag altijd nog wel ietsje meer. Twee keer goud is dus echt niks te veel gevraagd."