Enorme ontlading bij Verstrynge op EK: "Tot vorige week wakker gelegen van falend gevoel van WK in Fayetteville"

Het WK in Fayetteville, dat kan nu definitief doorgespoeld worden bij Emiel Verstrynge. De ontlading was enorm nadat hij na een knetterende cross in Namen de Europese titel pakte.

Een titel die niet tot stand kwam zonder slag of stoot, want het was achtervolgen geblazen op Pim Ronhaar. "Ik had het gevoel dat het er nog wel in zat. Ook als je de supporters hoorde. Erbij komen is één zaak, maar dan er over kunnen gaan is top. In het verleden is al gebleken dat wanneer Ronhaar ingehaald wordt in de laatste ronde, dat de renners die erbij komen in het voordeel zijn."

Verstrynge heeft er zo weer een speciale trui bij. "De mooiste trui? Die met de regenboog." Die heeft Verstrynge nog niet in zijn kast hangen, de tricolore en ook de Europese sterrentrui nu wel. "Het dringt nog niet echt door dat ik Europees kampioen ben. Op het BK strijd je tegen nationale renners en hier weet je dat de wereldtop aan de start staat. Het zijn jongens die zich niet enkel bij de beloften, maar ook bij de elite tonen."

STERKE LICHTING

En hoewel de Belgische talenten allemaal de winst ambiëren, rijden ze mekaar niet in de weg. "De sterke lichting bij de beloften maakt mij zeker ook sterker. We zijn allemaal wel professioneel genoeg, we weten wat we aan elkaar hebben."

© photonews

Verstrynge speelde het dus wel al enkele malen klaar op een kampioenschap. Wat maakt hem zo'n goede kampioenschapsrenner? "Wist ik het maar. Het lukt niet iedere keer op een kampioenschap zoals ik het wil. Tot gisteren zat ik nog met het WK in Fayetteville in mijn achterhoofd, maar na vandaag is dat ook van de baan."

TWEEDE PLEK IN FAYETTEVILLE VERGETEN

De 20-jarige Oost-Vlaming was in Amerika tweede geworden, achter Wyseure. "Ik heb daar tot vorige week van wakker gelegen. Het is falend gevoel, wat het uiteindelijk eigenlijk niet was. Bij mezelf kwam dat wel zo over. Dit had ik nodig om dat te kunnen vergeten."

Op die Europese titel zal dan wel een pintje gedronken worden? "Meer dan één ook, zeker? De supporters zijn met een bus gekomen. Als het slecht gaat, heb ik het wel eens lastig om met hen om te gaan, maar op zo'n dagen is het super."