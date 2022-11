Van Empel voelt stijgende belangstelling en overwint pech: "Gelukkig mag je terugkeren, anders was het einde oefening"

Pech vermijden, dat is de eerste opdracht om kans te maken op winst in de cross. Fem van Empel kan zelfs mét pech winnen. Dat de belangstelling voor haar toeneemt, is op basis van haar indrukwekkende seizoen dan ook logisch.

Het moment waarop bij Van Empel een lekke band werd vastgesteld, was gespreksthema nummer 1 na de vrouwencross in Namen. "Ik liep naar de materiaalpost en ze zeiden dat ik terug moest keren. Gelukkig mag je dat wel doen. Anders was het einde oefening. Ik heb een heel goede begeleiding om mij heen. Die mensen zijn ook oplettend en zeggen de juiste dingen."

Terugkeren was een uitdaging en er waren er nog wel meer op dit parcours. "De schuine kanten waren wel heel verraderlijk. Ceylin del Carmen Alvarado was daar ook heel sterk. Ik heb geprobeerd om het verschil te maken op de klim, zodat ik een beetje voorsprong had als ze moest terug komen. Ik ben wel met een plan gestart. Ik heb heel veel getraind op bergop rijden. Je zag ook wel dat ik daar het verschil maakte."

VOLLEDIG JAAR IN STERRENTRUI

"Ik heb gewoon geprobeerd het maximale eruit te halen", verklaarde de topfavoriete haar mindset. "In mijn hoofd zat: als ik een voorsprong genoot in de laatste ronde op de kasseien, dan had ik die toch al." Eens voorop in de finale gaf Van Empel het ook niet meer af. Met de Europese titel als gevolg. "Het is een hele eer om een heel jaar in die trui te mogen rijden. Dit doet me veel deugd."

© photonews

Eigenlijk is het waanzinning hoe vlotjes alles loopt voor haar de laatste weken. "Het is niet enkel de voorbije weken dat het goed gaat. Ik heb toegewerkt naar een langetermijndoel. Ik snap ook niet goed dat ik tot dusver bijna alles gewonnen heb. Het kan enkel loon naar werken zijn."

NIEUWE STATUS

Die successen hebben haar een nieuwe status opgeleverd in de crosswereld, dat merkt Van Empel ook wel. De 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal kan op steeds meer belangstelling rekenen. "Het is soms lastig om om te gaan met de groeiende media-aandacht. Ik probeer wel een beetje mezelf te blijven."