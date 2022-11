🎥 De clash Vanthourenhout-Van der Haar en de derde plek van Sweeck: herbeleef het EK veldrijden met onze beelden

Het duel Vanthourenhout-Van der Haar en Sweeck die op pad ging naar de derde plek: het EK veldrijden bij de mannen was een kampioenschap om in te kaderen. Herbeleef het nog eens met onze beelden!

In het eerste deel van de wedstrijd bestookten Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout mekaar al. In de eerste ronden was het meestal Van der Haar die hierbij het voortouw nam en Vanthourenhout die op achtervolgen aangewezen was. Dat kunt u hieronder ook zien in de door ons gemaakte filmpjes.

Achter hen was Laurens Sweeck ondertussen duidelijk 'the best of the rest'. Sweeck reed op ruime achterstand van de eerste twee in koers, maar hield tegelijkertijd iedereen die op plek 4 en verderop reed ook ver achter zich. Het was dus al snel duidelijk dat Sweeck op weg was naar de bronzen medaille.

Volledige zekerheid over de uitslag was er zoals steeds pas aan de aankomst en daar had Vanthourenhout de strijd met Van der Haar in zijn voordeel beslecht. Het was dus de Belg die zich in de mixed zone mocht opmaken om zijn eerste interviews als Europees kampioen te geven, met de sterrentrui aan en de gouden medaille om zijn hals.