🎥 Opwarmertje voor tweede EK-dag: de uitdagingen van het parcours in Namen, rijd hier maar eens naar beneden!

Klaar voor de tweede EK-dag? Hopelijk zijn de crossers dat. Een makkelijk parcours is het in Namen zeker en vast niet.

Dat hebben we ook kunnen merken aan ons bezoek aan de Citadel van Namen op de eerste dag van het EK veldrijden. De heren beloften werkten zaterdag hun kampioenschap reeds af. Tijdens de verkenning was het hier en daar toch nog eens goed kijken hoe verraderlijk enkele afdalingen er wel niet bij lagen.

In bovenstaand filmpje moest één van de Belgen ook goed analyseren hoe één van de afdalingen te nemen, in de wetenschap dat nadien al snel een bocht een volgde. Door zelf op het stukje bovenaan een ruime bocht te nemen, lukte het alsnog, maar dan nog is het schuiven op sommige stukken.

Er zijn op sociale media ook nog andere beelden opgedoken van afdalingen die tot de grootste uitdagingen op het EK-parcours horen. Op vrijdag 4 november reden de Masters al en in die categorie lieten sommigen zich gewoon naar beneden glijden. Wie dat niet deed, verging het minder goed. En of het EK-parcours in Namen de crossers voldoende uitdagingen weet te bieden!