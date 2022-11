17-jarig talent van crossfan naar crosskampioen: "Ongelooflijk dat ik hier win, nog nooit zo'n ambiance meegemaakt"

Het junioren-EK bracht een kampioen voort die al van jongsaf op de cross verlekkerd is. Nog maar 17 en nu heeft hij al een Europese titel op zak.

Het was Léo Bisiaux, al opgenomen in het programma van AG2R Citroën, die bij de heren junioren zijn droom in vervulling bracht. "Ik ben supertevreden. Ik keek al enkele jaren naar de cross op tv op en wou zelf het EK en dergelijke wedstrijden rijden. Dat ik hier nu win, is ongelooflijk."

Het was verre van een evidentie om de concurrentie af te troeven. "Iedereen is in supervorm. Op het einde is vijf seconden het verschil, dat is quasi niets na een cross van 45 minuten." Bisiaux is al doorheen het seizoen de beste bij de junioren, maar eindigde onlangs in Maasmechelen pas tweede achter Van den Eijnden. "In Maasmechelen was Van den Eijnden veel sterker dan mij. Ik heb gewerkt om op het EK beter te zijn."

COMBINATIE TECHNIEK-FYSIEK

De Nederlander moest in Namen genoegen nemen met plek 3, terwijl het goud voor Bisiaux is. "Ik ben diegene die op het podium staat, maar dat is ook te danken aan de omkadering en de ploegmaats. Er was op mij ingepraat dat ik in vorm was en dat was ook zo. De voorbije weken draaide om ritme opdoen en in vorm geraken. Ik heb gewerkt op mijn techniek, maar hier in Namen heb je ook de fysiek nodig."

Na de cross was het genieten, want de afgereisde Franse fans scandeerden zijn naam. "Ik heb nog niet met de supporters gepraat, maar ze bleven mij maar pushen", vertelde Bisiaux vlak na de podiumceremonie. "Ik heb nog nooit zo'n ambiance meegemaakt. Er was veel volk, velen waren voor de Fransen. Als het pijn doet in de benen, zijn die aanmoedigingen wel een plezier en weet je wat die mensen voor je doen."