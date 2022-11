Lars van der Haar zag cross stevig veranderen de laatste jaren: "Tegenwoordig wordt er de hele tijd snoeihard gereden"

Lars van der Haar is met uitstek de renner met de meeste ervaring.

Lars van der Haar (31) is van een generatie die nog samen croste met Sven Nys en Niels Albert. Tegenwoordig is het de jeugd die domineert in de cross, en is Van der Haar al aan zijn elfde seizoen bij de profs bezig.

Die ervaring kan van pas komen tijdens het EK in Namen. “Ervaring is altijd waardevol. Al was het maar omdat je er de zaken makkelijker door kan relativeren”, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De crossen in het begin van de carrière van Van der Haar zagen er ook heel anders uit. Er waren toen minder U-bochten op de parcoursen en werd ook meer gebruik gemaakt van natuurlijke hindernissen. En ook het verloop van de crossen is veranderd.

“De wedstrijden zijn anders geworden. In de jaren van Nys had je een snelle start, vervolgens werd er een paar ronden afgetast, pas daarna brak de wedstrijd open. Tegenwoordig wordt er de hele tijd snoeihard gereden”, zegt de uittredende Europese kampioen nog.