Pim Ronhaar kende nog pech in de laatste ronde en weg was Europese titel : "Het is zuur, maar so be it"

Pim Ronhaar leek tot in de laatste ronde op weg naar de Europese titel, maar zag die toch nog uit zijn handen glippen.

De Nederlander had in de laatste ronde nog altijd een mooie voorsprong op Emiel Verstrynge. Die kwam echter steeds dichter en Ronhaar liet hem bewust terugkomen om dan nog eens alles op alles te zetten op de laatste schuine kant.

Maar zo ver kwam het niet want Ronhaar bleef iets te lang op de fiets op een gevaarlijk stuk naar bergaf en kende toen ook nog pech. "Bij het opdraaien van de kasseien wilde ik aanzetten om weer een stukje naar hem toe te rijden, maar net op dat moment schakelt mijn schakelsysteem over. Daarmee was de koers gedaan."

Thibau Nys, Witse Meeusen en de Italiaan Toneatti gingen nog op en over de Nederlander. "In Namen kan het er binnen een halve ronde totaal anders uitzien. Dat hebben we vandaag wel weer gezien. Het is zuur, maar so be it. Ik heb vandaag alleen voor de eerste plek gereden."