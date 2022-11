Sweeck ziet derde plek op EK als bevestiging: "Aan het publiek te horen, was het precies alsof ik op kop reed"

Laurens Sweeck heeft door de steun van het publiek best genoten van het EK. Zijn derde plek is een mooie bevestiging van het feit dat hij aan een prima seizoen bezig is.

Had Sweeck het nog anders en beter kunnen aanpakken? "De winnaar heeft altijd gelijk. Naar mijn mening heb ik gedaan wat ik moest doen. Ik ben tevreden met mijn derde plaats. Ik ben niet in aanmerking gekomen om hoger te eindigen. Bij mij kwamen er meer fouten aan te pas en ging alles net iets trager. Ik had niet mijn allerbeste dag. De twee die voor mij eindigen, waren nog wel een pak beter."

Dat Vanthourenhout de beste landgenoot was, had Sweeck ook al snel in de mot. "Michael Vanthourenhout is de enige die antwoordde op de eerste versnelling van Van der Haar. Vooraf kwamen vier Belgen in aanmerking om de titel. In de wedstrijd zag je dat Michael als enige Belg hiervoor in aanmerking kwam en hij wint dan ook. Dat heeft hij niet meteen aan de ploeg te danken, vooral aan zichzelf."

STEUN VAN HET PUBLIEK

Sweeck ziet hoe zijn voormalige ploegmaat zijn cv aan het opvullen is. "Hij heeft al een aantal mooie crossen op zijn palmares staan." Zelf reed Sweeck ruim achter de eerste twee en ook ruim voor al wat na hem nog volgde. In niemandsland, zeg maar. "Ik voelde veel steun van het publiek", brengt die term hem aan het lachen. "Aan het publiek te horen, was het precies alsof ik op kop reed."

Van moeite om door te zetten, had de derde beste man in koers geen last. "Ik ben mijn ding blijven doen, blijven doorrijden en proberen om mijn medaille veilig te stellen. Ik zie het ook als de bevestiging van mijn goede seizoen."

GELOOFD IN VERRASSING

Ergens zat het toch wel in zijn achterhoofd om in Namen, op een veeleisend parcours, met een stunt te komen. "Voor het seizoen had ik dat niet gedacht, maar op basis van de voorbije weken geloofde ik dat ik hier voor de verrassing kon zorgen. Het parcours was misschien toch net iets te zwaar voor mij, maar ik heb mezelf niets te verwijten."