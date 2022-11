Vanthourenhout geniet in afwachting van de 'Grote Drie' van zijn eigen grote triomf: "Beste dag uit mijn carrière"

Wanneer de 'Grote Drie' meedoen, zal het moeilijker worden om een triomf te boeken. Vanthourenhout heeft zijn kans gegrepen op een moment dat deze zich voordeed. Hij had dan ook een superdag.

Namen krijgt stilaan een speciaal plekje in zijn hart, want ook vorig seizoen was Michael Vanthourenhout daar de beste. "Het is goed voor het moreel als je naar hier komt en weet dat je de vorige winnaar bent. Dit is een cross die mij heel goed ligt. Het is niet zoals op de Koppenberg, waar je twee-drie minuten aan een stuk bergop moet rijden. Hier is dat maximaal een halve minuut."

Dit is toch wel een nog mooiere overwinning? "Ja, gewoon omdat er een trui aan vasthangt. Vorig jaar was ook al mooi en speciaal, maar dit is nog wel een tikkeltje mooier." Zijn prestatie mag als een technisch meesterwerk omschreven worden, toch? "Ja, hé. Door de regen was het best technisch en dat is in mijn voordeel. Plezant dat ik het dan af kan maken."

VORM AANHOUDEN

En nu die Europese sterrentrui eer aandoen. "Sowieso. De voorbije weken had ik niet gedacht dat dit mogelijk was. Ik denk wel dat ik de beste dag uit mijn carrière had. Hopelijk kan ik deze vorm nog enkel weken aanhouden. Er komen nog heel veel mooie crossen aan."

Crossen met nog andere namen aan de start ook. "We weten dat de 'Grote Drie' eraan komen. Je moet realistisch zijn: dan zal het heel moeilijk worden. Maar goed: blijven trainen en hopelijk kunnen we hen het vuur aan de schenen leggen."

VORIG JAAR IN NAMEN PIDCOCK GEKLOPT

Wie hem van de Europese titel had willen houden, moest in elk geval van goede huize zijn. "Vorig seizoen heb ik hier ook Pidcock geklopt. Vandaag hadden er veel aan de start mogen staan. Ik had een supergoeie dag. We moeten het doen met de renners die er zijn, we moeten ook niet altijd over die drie anderen praten."