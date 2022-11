Emotionele Alvarado wint in Niel voor het eerst in bijna twee jaar: "Het is veel te lang geleden"

De Nederlandse was eindelijk nog eens de beste in een cross.

Ceylin del Carmen Alvarado heeft eindelijk nog eens kunnen winnen. Het was van 14 februari 2021 in Brussel geleden dat de voormalige wereldkampioene nog eens kon winnen. Ze was meteen na de wedstrijd dan ook bijzonder emotioneel. Na een lange strijd met Denise Betsema haalde Alvarado het met enkele seconden voorsprong.

“Het was zwaar, de eerste helft van het parcours lag mij beter, de tweede helft met meer rechte stukken lag Denise beter dus we hebben de hele tijd samen gewerkt tot de laatste ronde. En toen dacht ik: ‘het is alles of niets’ en heb ik vollenbak gereden.”

“Het is veel te lang geleden eigenlijk (wordt emotioneel en barst in tranen uit). Het is eindelijk van dat. Ik heb er lang op moeten wachten, maar het is er toch eindelijk. Hopelijk ben ik nu eindelijk vertrokken en dat ik altijd voor de overwinning kan meedoen”, zei de Nederlandse nog.