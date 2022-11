Lars van der Haar werd tweede in Niel ondanks ontwrichte schouder voor én tijdens de wedstrijd

Lars van der Haar werd ondanks wat blessures toch nog tweede in Niel.

Lars van der Haar kon in Niel net niet winnen. Hij vocht een mooi duel uit met Laurens Sweeck, maar moest nipt de duimen leggen. “Ik wist dat Laurens heel goed ging zijn in de zandbak, ik wist dat ik niet op het wiel het zand in moest rijden, want dan was het sowieso verloren dus ik wilde een klein gaatje laten. Het was een risico, maar het was voor mij de enige manier om te winnen vandaag en dat is net niet gelukt.” zei hij achteraf.

Van der Haar had twee keer te maken met een ontwrichte schouder, voor én tijdens de wedstrijd. “Ik had tijdens het inrijden al in de modder een mistapje met het schouderen (van de fiets) en dan had ik het weer toen ik achter Laurens Sweeck reed twee rondes voor het einde, maar gelukkig ging hij er iets sneller weer in.”

Van der Haar kreeg zijn schouder weer snel in de kom. Het is een chronisch probleem dat af en toe opduikt. “Ik liet mijn fiets even op mijn schouder hangen en probeerde wat zo te doen (wuift met de arm, red.) en hij wapperde er terug in, dus ik kon weer verder. Het is al even geleden dat het nog gebeurde, maar ik wist dat ik vermoeid was van de afgelopen twee weken, dus ik voelde het al een beetje aankomen.”