Eli Iserbyt na de uitspraak van Niels Albert: "Niet leuk om te lezen, maar ..."

Het was geen gemakkelijke week voor Eli Iserbyt. Tijdens het EK in Namen kende hij pech en daarna speelde een oude blessure opnieuw op. Niels Albert had in een column daarop gereageerd.

Eli Iserbyt had tijdens het EK in Namen een pijnscheut in zijn linkerbeen gekregen. Zo speelde een oude blessure (rugproblemen en gevoelloos aan de linkerkant, red.) op, die nochtans onder controle was. Daardoor liet hij een scan uitvoeren. Die bleek positief voor Iserbyt en hij moest geen pauze inlassen.

In Het Laatste Nieuws had Niels Albert via zijn column gereageerd op de blessure van Iserbyt. "Als het chronisch is, is het beter dat hij stopt", aldus Albert. "Chronische problemen krijg je immers niet zomaar opgelost."

De uitspraak van Albert kwam ook Iserbyt ter oren. Hij reageerde bij Het Laatste Nieuws: "Het was niet tof om dat te lezen, maar ik heb er toch moed uitgeput. Ook heb ik Albert nog gehoord. 'Als we het over jou hebben, wil dat toch iets zeggen', zei hij me."