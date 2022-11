Niels Albert: "Ik wil het wel eens zien of Van Aert en co er nog echt zo bovenuit steken"

Het niveau in de veldrijden is momenteel erg hoog, en dan moeten de echte toppers er nog bij komen.

Op de snelle omloop in de Beekse Bergen zondag bleven Sweeck, Van der Haar en Vanthourenhout lang in elkaars buurt en ook Iserbyt en Nieuwenhuis strandden in het wiel. Uiteindelijk won Sweeck in de sprint.

Er was de afgelopen tijd op de Koppenberg, in Niel en in de Beekse Bergen heel wat volk en ook het niveau is hoog. En dan moeten Van Aert, Van der Poel en Pidcock er nog bij komen. Zijn zij wel nog zo hard nodig?

"Die wil je altijd zien koersen", zegt Albert bij HLN. "Er wordt momenteel op erg hoog niveau gereden door Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Ik wil het wel eens zien of Van Aert en co er nog echt zo bovenuit steken als de voorbije twee jaar. Of is het verschil kleiner geworden?"

"Gaat het natuurlijk bergop, dan kunnen zij twee tandjes groter naar boven rijden en daar het verschil maken", merkt hij nog op. In Overijse zondag bijvoorbeeld zou Pidcock het verschil kunnen maken, meer dan in Merksplas zaterdag.