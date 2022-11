Joris Nieuwenhuis heeft snel de klik van de weg naar het veld gemaakt

In de Nacht van Woerden kwam Joris Nieuwenhuis voor de 1e keer aan de start. Sindsdien heeft hij al veel indruk gemaakt.

Het kwam eind september als een verrassing. Joris Nieuwenhuis maakte de overstap van de weg naar het veld. Zo ging hij terug naar zijn oude liefde en tekende hij bij Baloise Trek Lions. Bij Nieuwenhuis en de ploeg klinkt het heel de tijd dat er geen ambities zijn. Hij wil enkel ritme opdoen en leren. Al zijn prestaties zijn meegenomen.

Nieuwenhuis maakte zijn seizoensdebuut in de Nacht van Woerden. Hij eindigde 5e. Daarna volgden de wereldbeker in Maasmechelen (11e) en het EK in Namen (4e). Daar liet hij al zien dat hij het crossen nog niet verleerd was. Ook teambaas Sven Nys was onder de indruk van zijn prestaties.

Vorige zondag deed Nieuwenhuis daar nog een schepje bovenop. In de Beekse Bergen deed hij voor de 1e keer mee voor de overwinning, maar in de finale kwam hij nog wat te kort en eindigde uiteindelijk 4e.

GROTE MOTOR

Het is duidelijk dat Nieuwenhuis de overgang van de weg naar het veld goed heeft verteerd. Hij wordt elke week beter, ook technisch. Zo springt hij al vlot over de balken en ook de bochten verteerd hij gemakkelijker.

Daarnaast heeft Nieuwenhuis nog een extra troef. Dankzij de weg heeft hij een grote motor. In Namen reed hij op het loodzware parcours stabiele rondetijden. Zo kon hij opschuiven en eindigde hij uiteindelijk 4e. Ook op de lange rechte stukken is een grote motor hebben een voordeel. Op kop kan hij de concurrentie onder druk zetten, wat hij in de Beekse Bergen verschillende keren deed.

Als dat zo doorgaat heeft de crosswereld een nieuwe subtopper of zelfs topper erbij. Maar dat zal afhangen van het verdere verloop van zijn seizoen. Al zal Nieuwenhuis eerst nog zonder druk verder willen groeien.