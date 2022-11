Voor de spanning heeft de cross de grote drie niet nodig op dit moment

Tom Pidcock is er dit weekend weer bij, Van Aert en Van der Poel zullen eind deze maand, begin december weer aan de start staan.

Wereldkampioen Tom Pidcock begint er dit weekend aan in Merksplas en Overijse. De laatste keer dat hij reed in Overijse, begin 2021, werd Pidcock derde na Van Aert en Van der Poel. Enkel Michael Vanthourenhout kon toen enigszins in zijn buurt blijven.

Als Pidcock zijn klimmersbenen van Alphe d’Huez bovenhaalt dan kan hij zondag in Overijse al uitpakken, al zal hij wel wat tegenstand krijgen van onder meer Sweeck, Vanthourenhout of Van der Haar. Zij blijken op dit moment van vorm en zorgen voor hoogspanning. En ook Iserbyt en nu ook Nieuwenhuis zijn er dicht bij.

© photonews

Maar als Van der Poel en Van Aert terug in het veld komen zal het waarschijnlijk wel gedaan zijn met de spanning in de cross, tenzij ze samen aan de start staan. In de Beekse Bergen was er een uur lang spanning, met één van de grote drie zou die spanning wellicht ook nog aanwezig zijn door het parcours, maar op een zwaarder parcours zal het toch een ander verhaal zijn.

De grote drie mogen dan wel veel meer volk lokken naar de cross, maar voor de spanning zal dat geen voordeel zijn. Want een goede Van Aert of Van der Poel die al wegrijdt na twee rondes, veel spanning is daar niet aan. Dan toch liever een uur spanning tussen (iets) mindere goden?