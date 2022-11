Overzicht: Waar en wanneer rijden Wout van Aert en Mathieu van der Poel in het veld en komen ze elkaar tegen

De twee toppers uit het veld hebben allebei hun programma bekend gemaakt.

Wout van Aert maakte zijn veldritprogramma tot eind dit jaar bekend en ook Mathieu van der Poel maakte al bijna zijn volledige veldritkalender bekend. De twee tenoren zullen al zeker zeven keer tegenover elkaar staan dit seizoen, en daar kunnen wel nog enkele crossen bijkomen.

Belgisch kampioen Van Aert begint er pas aan op 4 december in Antwerpen, Van der Poel zal dan al aan cross drie zitten, hij rijdt eerst nog in Hulst (Wereldbeker) en Boom (Superprestige). Mathieu van der Poel rijdt het NK niet, of Van Aert start op het BK (15 januari) is nog onzeker, maar daar wordt toch vanuit gegaan.

Ook over enkele crossen na nieuwjaar wordt al gespeculeerd of Van Aert er niet zal starten. In de cross in Herentals op 3 januari kan Van Aert aan de start verwacht worden, het is zijn thuisbasis.

De Wereldbeker in Benidorm (22 januari) zou mogelijk nog een duel kunnen worden tussen de twee, waarschijnlijk het laatste voor het WK in Hoogerheide. Welke crossen Van Aert en Van der Poel nog rijden als voorbereiding op het WK is nog niet bekend.

Crossen waar Van der Poel en Van Aert starten

4 december: Antwerpen (Wereldbeker)

23 december: Mol (Exact Cross)

26 december: Gavere (Wereldbeker)

27 december: Heusden-Zolder (Superprestige)

28 december: Diegem (Superprestige)

30 december: Loenhout (Exact Cross)

5 februari: WK Hoogerheide

Crossen waar Wout van Aert start

11 december: Dublin (Wereldbeker)

Crossen waar Mathieu van der Poel start

17 december: Val di Sole (Wereldbeker)

3 januari: Herentals (X²O Trofee)

5 januari: Koksijde (X²O Trofee)

8 januari: Zonhoven (Wereldbeker)

22 januari: Benidorm (Wereldbeker)